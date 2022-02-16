اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتهمة إشعال عمدا فى مبنى ووفاة طفل بالمقطم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبنى مسكون بالمقطم.

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كل من "محمد.ع" عامل و "كامل .م' وشهرته رامي و" هاني .م" و" صلاح .ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه على ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة ، كما ثبت بتقرير الأدلة الجناءية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري. سريع ذو لهب مكشوف باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال .

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وان وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30% فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم امام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.

