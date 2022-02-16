هولندا تعلن رفع معظم قيود فيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصحة الهولندي إرنست كيبرز، أن بلاده سترفع معظم قيود كورونا اعتبارًا من الـ25 من فبراير لتعود الحياة إلى طبيعتها في ظل تراجع عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الاستشفاء.



وقال وزير الصحة - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - "سنعيد فتح البلد مجددًا.. سنعود إلى مواعيد الإغلاق التي كانت متبعة قبل كورونا ولن يعود عليكم مراعاة ترك مسافة 1,5 متر بين شخص وآخر بعد الآن.. سيكون وضع الكمامات إلزاميًا في وسائل النقل العام وفي المطار فقط. ما زال التباعد ووضع الكمامات منطقيا لكنه ليس إلزاميًا".



وشدد على أن الوباء لم ينته ولا يزال على الفئات الأضعف توخي الحذر.



وفرضت الحكومة الهولندية تدابيرًا كانت من بين الأشد على مستوى أوروبا في ديسمبر، بعد ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون"، لكنها بدأت رفعها تدريجًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.