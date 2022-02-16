الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمواصلة السعى لحل دبلوماسى للأزمة الأوكرانية

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف - على "التزام الولايات المتحدة بمواصلة السعي لحل دبلوماسي للأزمة التي عجّلتها موسكو".



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تلقي رد رسمي من موسكو على وثيقتها المكتوبة بشأن مجريات الأزمة الأوكرانية، وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، أشار بلينكن إلى أن لافروف قال إن الرد سيأتي خلال الأيام المقبلة.



وأضاف البيان "كرر بلينكن مخاوفنا المستمرة من امتلاك روسيا القدرة على شن غزو ضد أوكرانيا في أية لحظة، مشددًا على الحاجة إلى رؤية وقف تصعيد يمكن التحقق منه وذات مصداقية وذات مغزى".



وأكد البيان على التزام واشنطن بالمسار الدبلوماسي لحل الأزمة سلميًا.



بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف أكد - خلال المداخلة - على عدم قبول بلاده للخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن المحادثة الهاتفية أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي، موضحًا أن لافروف شدد على عدم مقبولية الخطاب العدواني، الذي تتبناه واشنطن وأقرب حلفائها"، داعيًا واشنطن إلى حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا، التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.



وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي بحثا أيضًا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.