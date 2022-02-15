ممثل البرنامج الأممي الانمائى يزور «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات»

أجرى أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى في مصر، زيارة لمقر مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين المركز والبرنامج منذ عام 2008.

استعرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، أنشطة المركز المختلفة في المجالات ذات الصلة بحفظ وبناء السلام، كتغير المناخ والتنمية وتمكين المرأة وتعزيز السلم والأمن، موضحا ارتباط تلك المجالات بعدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية، والعملية التحضيرية الجارية للنسخة الثالثة منه، معربا عن تطلعه لاستمرار الشراكة مع البرنامج في إطار المنتدى.

من جانبه، أبدى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي اهتمامه بالتعرف على أنشطة المركز المختلفة، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع المركز ومعربا عن حرصه لاستمراره مستقبلا ومواصلة تعزيزه.