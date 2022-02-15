الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 7 منشآت طبية غير مرخصة في الوادى الجديد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

صرح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد بأنه تم إغلاق 7 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بمركز الداخلة، خلال حملة تفتيش أجرتها إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية بالمحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. 

وأضاف محروس أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداََ استمرار الحملات بجميع مراكز المحافظة لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة.

كما تمكنت حملة موسعة مشتركة بين مديرية الشؤون الصحية وجهاز حماية المستهلك من ضبط وإعدام أغذية فاسدة في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقالت الدكتور علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد إن الحملة تولت تفتيش محلات تجارية ومطاعم ومخابز بمدينة الخارجة، وتمكنت من تحرير 3 محاضر بعد ضبط أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأغذية غير معلومة المصدر.

وأضافت أن الحملة جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقطاع الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور هشام بكر هارون، مدير الطب الوقائي بالمديرية، وجرى ضبط 17.5 كجم كبدة، 9.5 كجم سمك مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2.5 كجم سمك بلطي لأنه فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى سحب عينات غذائية متنوعة من أسواق ومحلات تجارية ومطاعم بمدينة الخارجة، لإرسالها للمعامل لتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكشف أي مواد مضافة عليها ومدى ضررها للصحة العامة.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد منشأت طبية حملة تفتيش الجهات الامنية إجراءات الرقابة والتفتيش الإجراءات القانونية

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حوار مع فضيلة الإمام

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