الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تحريات المباحث حول مخزن المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالسلام

المستلزمات الطبية
المستلزمات الطبية

طلبت النيابة العامة بالسلام، تحريات المباحث حول المسئول عن مخزن مستلزمات طبية، ضُبط بحوزته كميات كبيرة من "جلسرين - كحول" مجهولة المصدر، للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام معلومات وتحريات تفيد بقيام المسئول عن مخزن مستلزمات طبية، بحيازة كميات من المستلزمات الطبية "جلسرين- كحول" مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بمدة الصلاحية وبلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وعثر داخل المخزن على 3200 لتر جلسرين طبي، 5000 لتر كحول، 1.360 طن بودرة مطهر وجميعهًا منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدره.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة التحريات المسئول عن مخزن مستلزمات طبية جلسرين مجهولة المصدر

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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