البنك الدولى: سنضخ 400 مليون دولار لتونس كمرحلة أولى لتمويل الإصلاحات الاجتماعية

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير اللقاح والدعم الصحي الضروري لتونس.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، يرافقه وفدٌ رفيع المستوى من البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

وقال بلحاج، في بيان لمجلس الوزراء التونسي اليوم الثلاثاء، إن البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، التي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.

وفي السياق، ثمّنت بودن وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتها واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وبحثا بلحاج وبودن الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس، وتأثير تداعيات وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للإنعاش الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يتطلّبها هذا الوضع.

وقد اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا، يشجع البنك الدولي على تقديم المزيد من الدعم لها في ذلك المجال.



وعبر بلحاج، خلال لقائه، مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لآثار جائحة كورونا، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.