الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولى: سنضخ 400 مليون دولار لتونس كمرحلة أولى لتمويل الإصلاحات الاجتماعية

فريد بلحاج
فريد بلحاج

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير اللقاح والدعم الصحي الضروري لتونس.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، يرافقه وفدٌ رفيع المستوى من البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

وقال بلحاج، في بيان لمجلس الوزراء التونسي اليوم الثلاثاء، إن البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، التي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.

وفي السياق، ثمّنت بودن وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتها واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وبحثا بلحاج وبودن الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس، وتأثير تداعيات وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للإنعاش الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يتطلّبها هذا الوضع.

وقد اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا، يشجع البنك الدولي على تقديم المزيد من الدعم لها في ذلك المجال.


وعبر بلحاج، خلال لقائه، مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لآثار جائحة كورونا، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

نائب رئيس البنك الدولي المؤسسات الصغرى البنك الدولي اللقاح تونس مجلس الوزراء التونسية الدعم الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

د. شيماء سراج

الفرصة تأتى من العقبة

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال