الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأجهزة الأمنية تعاين موقع حريق مصحة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام

حريق
حريق

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات حريق اندلع داخل مصحة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام، حيث تبين أن النيران اندلعت داخل غرفة بالطابق الثاني بعد الأرضي، بمستشفى أمان للطب النفسي وعلاج الإدمان.

لفتت المعاينة إلى أن الحريق التهم سرير أحد نزلاء المصحة، وتمكنت القوات من محاصرة النيران دون إصابات، وأفاد رئيس قطاع حدائق الأهرام أن المستشفى له رخصة مزاولة نشاط.

ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع داخل شقة يتخذ منها صاحبها مقرًا كمصحّة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وحاصرت النيران وأخمدتها دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

الأجهزة الأمنية حريق مصحة لعلاج الإدمان حدائق الأهرام الجيزة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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