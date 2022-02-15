الجزائر تسجل 9 وفيات و405 إصابة جديدة بكورونا و318 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة و405 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي، بارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 264017 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6750.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى تماثل 318 مريضا للشفاء خلال الليلة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 175366. فيما يتواجد 25 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس الإثنين 15 وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حول العالم ارتفعت إلى 413 مليونا و480 ألفا و802 حالة.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و826 ألفا و378 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 922 ألفا و473 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 639 ألفا و151 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 509 آلاف و358 وفاة.