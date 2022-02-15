بين الخياطة المرنة والتصاميم الرياضية.. أفضل تصميمات أسبوع الموضة 2022 (صور)

بعد توقف دام لعدة مواسم، عاد أسبوع الموضة في نيويورك لشتاء وخريف 2022، الذي من المقرر أن تختتم فعالياته غدًا الأربعاء، والذي ضم بعض العروض التقديمية الرقمية، حيث تبنى العديد من المصممين طرقًا أقل تقليدية لتقديم تصاميمهم سواء من خلال الصور أو الأفلام أو أي شيء آخر فريد من نوعه.

وقدم المصممان “Jack McCollough” و “Lazaro Hernandez”، مجموعة “Proenza Schouler AW22” في “The Brant Foundation” بمدينة نيويورك ، وهي مجموعة سيطرت عليها الخياطة المرنة والمظهر الرياضي السهل تقريبًا وملابس العمل.

وأدخل كريستيان سيريانو بعض الألوان الجادة بتشكيلة زرقاء بالكامل تقريبًا، وفي الوقت نفسه سيطر الجلد اللامع للغاية واللاتكس أيضًا على ممر عرضه، أما جيسون أظهر مجموعة من الرسوم التوضيحية للأزياء المرسومة يدويًا من الخمسينيات والتي كانت بمثابة تكريم للحرفية الأمريكية في تصميم الأزياء.

أما “براندون ماكسويل” فقام بإقران قمصانه المميزة مع ملابس تريكو كبيرة الحجم، مما جعل الملابس تبدو متعددة الاستخدامات، كانت المجموعة شخصية مكرسة ومستوحاة من جدته التي تعاني من مرض الزهايمر.

ويعرض حوالي 100 مصمم في أسبوع الموضة في نيويورك من بينهم مايكل كورس، وديون لي، وجيسون وو، وكريستيان سيريانو، وكارولينا هيريرا، وخايت، وتوري بورش، وكوتش، ولاقوان سميث.

وتشمل المواهب الجديدة المدرجة في الجدول ميلك، وسانت سيناترا، ودوفينيت، وجودي تورنر، أما توم فورد الذي يمكن القول أنه أحد أشهر المصممين في الولايات المتحدة في 24 يناير أنه لن يعرض عرضه لخريف 2022 بعد الآن بسبب الوباء.

في بيان قال فورد إنه "محبط بشكل لا يصدق" لانسحابه من أسبوع الموضة في نيويورك تمامًا، بدلاً من التقديم رقميًا.