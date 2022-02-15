الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بين الخياطة المرنة والتصاميم الرياضية.. أفضل تصميمات أسبوع الموضة 2022 (صور)

أسبوع الموضة في نيويورك
أسبوع الموضة في نيويورك

بعد توقف دام لعدة مواسم، عاد أسبوع الموضة في نيويورك لشتاء وخريف 2022، الذي من المقرر أن تختتم فعالياته غدًا الأربعاء، والذي ضم بعض العروض التقديمية الرقمية، حيث تبنى العديد من المصممين طرقًا أقل تقليدية لتقديم تصاميمهم  سواء من خلال الصور أو الأفلام أو أي شيء آخر فريد من نوعه.

 وقدم المصممان “Jack McCollough” و “Lazaro Hernandez”، مجموعة “Proenza Schouler AW22” في “The Brant Foundation” بمدينة نيويورك ، وهي مجموعة سيطرت عليها الخياطة المرنة والمظهر الرياضي السهل تقريبًا وملابس العمل.

وأدخل كريستيان سيريانو بعض الألوان الجادة بتشكيلة زرقاء بالكامل تقريبًا، وفي الوقت نفسه  سيطر الجلد اللامع للغاية واللاتكس أيضًا على ممر عرضه، أما جيسون أظهر مجموعة من الرسوم التوضيحية للأزياء المرسومة يدويًا من الخمسينيات والتي كانت بمثابة تكريم للحرفية الأمريكية في تصميم الأزياء.

أما “براندون ماكسويل” فقام بإقران قمصانه المميزة مع ملابس تريكو كبيرة الحجم، مما جعل الملابس تبدو متعددة الاستخدامات، كانت المجموعة شخصية مكرسة ومستوحاة من جدته التي تعاني من مرض الزهايمر.

ويعرض حوالي 100 مصمم في أسبوع الموضة في نيويورك من بينهم مايكل كورس، وديون لي، وجيسون وو، وكريستيان سيريانو، وكارولينا هيريرا، وخايت، وتوري بورش، وكوتش، ولاقوان سميث.

وتشمل المواهب الجديدة المدرجة في الجدول ميلك، وسانت سيناترا، ودوفينيت، وجودي تورنر، أما توم فورد  الذي يمكن القول أنه أحد أشهر المصممين في الولايات المتحدة  في 24 يناير أنه لن يعرض عرضه لخريف 2022 بعد الآن بسبب الوباء.

في بيان قال فورد إنه "محبط بشكل لا يصدق" لانسحابه من أسبوع الموضة في نيويورك تمامًا، بدلاً من التقديم رقميًا.

أسبوع الموضة في نيويورك خريف 2022 وباء كورونا فستان مصممين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

د. شيماء سراج

الفرصة تأتى من العقبة

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال