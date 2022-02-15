مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام سموحة بالدورى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش في برج العرب بالجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلًا من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.