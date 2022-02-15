حصلت “الدستور” على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2021 - 2022 بمحافظة مطروح، بعد اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنسبة نجاح 77.3%.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في مطروح

وكان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الاول 2021 - 2022 بالمحافظة بنسبة نجاح 77.3%، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن نسب النجاح بالإدارات التعليمية بالمحافظة تضمنت النجيلة 91.1% والعلمين بنسبة 86.8 % وسيوة بنسبة 82% مرسى مطروح بنسبة نجاح 81.5% ومركز السلوم بنسبة نجاح 80.9% وادارة البنجر 75.2% وادارة برانى بنسبة 72.6%، والضبعة بنسبة نجاح 68.1%وادارة الحمام بنسبة نجاح 62.5%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 69.4 %، ونتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ولطلاب التربية الفكرية بنسبة 100%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الفصل الدراسي الأول

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة مطروح الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 من خلال الرابط التالي (من هنا).

وأعرب محافظ مطروح عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مشرفة.

جاء ذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح، وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، والتي تمت تحت إشراف ومتابعة من وكيل تعليم مطروح.

وكان قد تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في ٦ فبراير ٢٠٢٢، أعمال التصحيح، وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

وأوضح وكيل تعليم مطروح للمشاركين في أعمال التصحيح أنه وجه التعليم الفني بإعداد تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات بامتحانات الفصل الدراسي الثاني تقديرا لدورهم في الارتقاء بالعملية ولا سيما أنهم يحملون أعظم رساله ألا وهي رسالة العلم.