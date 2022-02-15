الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هلالى: الدولة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الدكتورة دينا هلالي
الدكتورة دينا هلالي

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها لكافة الشرائح في المجتمع، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بدور الشباب في عهد القيادة السياسية الحالية.

وأضافت «هلالي»، أن اهتمام مصر بحقوق الإنسان هو اهتمام شامل، كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظى باهتمام بالغ من الحكومة، مؤكدة أن استراتيجية حقوق الإنسان تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بالقضايا الحقوقية.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله آمنًا ومستقرًا ومنتجًا، موضحة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرًا على التفاهم والتناغم مع جميع مجالات قوى الدولة الشاملة في الخارج والداخل.

وأوضحت «هلالي»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

استراتيجية حقوق الانسان رئيس المجلس التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ القومي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الانسان الوطنية لحقوق الانسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رئيس هيئة قناة السويس: 14% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبى

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

وفاة المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني