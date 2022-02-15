هلالى: الدولة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها لكافة الشرائح في المجتمع، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بدور الشباب في عهد القيادة السياسية الحالية.

وأضافت «هلالي»، أن اهتمام مصر بحقوق الإنسان هو اهتمام شامل، كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظى باهتمام بالغ من الحكومة، مؤكدة أن استراتيجية حقوق الإنسان تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بالقضايا الحقوقية.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله آمنًا ومستقرًا ومنتجًا، موضحة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرًا على التفاهم والتناغم مع جميع مجالات قوى الدولة الشاملة في الخارج والداخل.

وأوضحت «هلالي»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.