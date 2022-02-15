إحالة طبيبة نساء تجرى عمليات إجهاض مخالفة للمحاكمة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة طبيبة نسا وتوليد شهيرة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامها بإجرائها عمليات إجهاض مخالفة القانون بحلوان.



وكشفت التحقيقات أن هناك مركزًا يقع على طريق كورنيش النيل في منطقة حلوان، وأن هناك طبيبة تدعى “سلوى. س”، وهي طبيبة بشرية متخصصة في مجال النساء والتوليد، وتجري عمليات إجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.



وأكدت التحقيقات الأولية عن أن بلاغا ورد لقسم شرطة حلوان، يفيد بإجراء تلك الطبيبة عمليات إجهاض للنساء داخل ذلك المركز، وتبين صحة ذلك من خلال التحريات السرية والمصادر الأمنية.



وبينت التحقيقات الأولية أن الطبيبة لديها واقعة سابقة، وحصلت على حكم قضائي، بسبب إجراء عمليات إجهاض في منطقة المطرية بالقاهرة، وعند كشفها أنشأت مركزًا جديدًا لاستكمال أفعالها المخالفة للقانون، وعليها تمت مداهمة مركز المذكورة، وضبطها وتشميع المركز.



‏بمواجهتها بالحكم؛ أقرت بصحته، وإنشاء المركز الكائن خلف مجمع المدارس بمنطقة كورنيش النيل حلوان، لإجراء تلك الأفعال المخالفة للقانون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات؛ التي تم إحالتها للجنايات.