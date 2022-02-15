الصحة العراقية: 2984 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت العراق، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 2984 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5938 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 35 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 56245.

وفي وقت سابق، على وقع تصاعد أعداد الإصابات مجدداً في العراق بفيروس كورونا، ودخول المتحور "أوميكرون"، شددت وزارة الصحة العراقية على ضرورة تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن متحورات فيروس كورونا هي أمر طبيعي وخرجت مسبقاً وستخرج لاحقاً.

وأشار إلى أن "متحور أوميكرون يمتاز عن سابقه بأنه أسرع انتشاراً وانتقالاً، فضلاً عن أن شدة الإصابة به تعتمد على عدة عوامل، منها الإصابة مسبقاً من عدمها، والوضع الصحي، وتلقي اللقاح.

ودعا البدر المواطنين إلى تلقي لقاحات كورونا للحد من نسبة وشدة الإصابة".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أكد أن وزارة الصحة طلبت تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية، فيما توقع زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة.

ولوّحت وزارة الصحة العراقية، بالعودة إلى قيود الإغلاق التام وتعليق الدوام الرسمي جراء الارتفاع الحاد في معدل الإصابات بكورونا.

وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، محمد كامل جاسم: في حال ملاحظة ازدياد الإصابات سيتم رفع توصيات بالإغلاق أو تعليق الدوام، مشيرا إلى "استمرار توصيات الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية وتقليل التجمعات البشرية.

وأضاف أن إصدار أي قرار حول نسبة الدوام في المؤسسات الحكومية يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأى قرار بإغلاق أو تعليق الدوام الحضوري يعتمد على الموقف الوبائي من تسجيل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات.