وكيل تعليم البحيرة يشهد فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية القيم واحترام الآخر

شهد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صباح اليوم، يرافقه إبراهيم الفقي، مدير عام إدارة رشيد التعليمية وكل من مديرى إدارة الإحصاء وقسم التدريب بالإدارة التعليمية، فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية القيم واحترام الآخر، وذلك بالإدارة التعليمية برشيد، على مسرح مدرسة رشيد الصناعية العسكرية، مستهدفًا مديري المدارس الابتدائية فى وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج لتطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس في مدن وقرى المحافظة.

ووجه يوسف الديب، وكيل الوزارة، بضرورة تضافر كافة الجهود، وتكاتف جميع أعضاء المنظومة لإنجاح التدريب وتحقيق المستهدف منه، خاصة مع تبادل الخبرات بين الجميع بما فيه مصلحة الطالب نفسه، هدفنا المنشود دائما هو الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة داخل منطقة العملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبى لتنمية القيم واحترام الآخر، والذي يستهدف تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم، ويتم تنفيذه بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، فى إطار جهود وزارة التربية والتعليم في نشر القيم الإيجابية بالبيئة المدرسية، وغرسها في نفوس الطلاب وتنمية العاملين بها وترسيخ السلوكيات المهنية والمهارات الإدارية وتطوير الذات للمعلمين ومديري المدارس، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.