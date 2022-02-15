إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثانى بمنزلها فى الشرقية

أصيبت ربة منزل فى الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطها من الطابق الثانى بمسكنها بمدينة الحسينية، وتم نقلها إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية بوصول " أ م ع " 26 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز الحسينية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوط من علو، وتبين حدوث إصابتها إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثانى بمنزلها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.