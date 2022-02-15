الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثانى بمنزلها فى الشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيبت ربة منزل فى الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطها من الطابق الثانى بمسكنها بمدينة الحسينية، وتم نقلها إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية بوصول " أ م ع " 26 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز الحسينية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوط من علو، وتبين حدوث إصابتها إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثانى بمنزلها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

ربة منزل الشرقية سقوط الحسينية الطابق الثانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

100 مليون برميل متوقع.. كشف بترولى جديد فى منطقة خليج السويس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

قرار بحظر النشر فى قضية «آثار شقة الزمالك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال