الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مساعد التخطيط: التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة:التجربة المصرية" وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام". 

وشارك في الجلسة المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ورئيس الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.

وشارك في الجلسة نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، وكانت الجلسة بإدارة الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.

وخلال الجلسة، قدم المهندس أشرف عبد الحفيظ عرضًا تقديميًا بعنوان "الحوكمة الرقمية" وتناول العرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة، علاوة على ما تقدمه المراكز التكنولوجية الثابتة من خدمات، مشيرًا إلى دور المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، في منظومة الحوكمة.

وسلط مساعد وزيرة التخطيط الضوء على مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية G2G  الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666 ، إلى جانب إطلاق  إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة  بالمحافظات.

التخطيط التحول الرقمي مكاتب الصحة التنمية المستدامة جامعة الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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