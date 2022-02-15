هدد سيدة بنشر صورها وابتزها بفيديو مخل.. سجن 5 سنوات

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز ربة منزل وتهديدها بمقطع فيديو يحوي صور خاصة بها، وتهديدها بنشرها في حالة عدم الحصول على مبالغ مالية بمركز منيا القمح. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 34043 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منيا القمح، لشهر سبتمبر، عندما أحالت النيابة العامة المتهم حسن م ح ع، 42 سنة، عامل، مقيم بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون شهر سبتمبر هدد المجني عليها “د. ي. أ” 30 عاما ربة منزل، بالكتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية، وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضاها، وذلك بنشر صور خاصة بها.

وأوضحت المجني عليها بوجود علاقة سابقة بينها وبين المتهم، وأنها كانت إثر تلك العلاقة أرسلت له مقطع فيديو خاص بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لكنه أقدم على ابتزازها وتهديدها بنشر ذلك المقطع مقابل استحصاله على مبالغ مالية، وبالعرض النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.