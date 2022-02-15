الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الذرة بـ5550 جنيها والكورن فلاك 6060.. أسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة
الذرة

واصلت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، استقرارا فى الأسواق مع ارتفاع طفيف في بعض الأسعار، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ : 5560 جنيها، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”:5560 جنيها، في حين سجل سعر طن الذرة ” أوكراني“: 5350 جنيها، بينما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيها.

وبلغ  طن سعر أعلاف كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 6060 جنيها، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد  : 10500 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 9400 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” : 11600 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 11300 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11400 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 11000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران ” محلى ” : 4300 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 15300 جنيه، فيما سجل طن جيلوتين ” محلى”: 14900 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 4200 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) و 4100 جنيه للطن فى شمال سيناء، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيها.

وبالنسبة لأسعار اعلاف الدواجن بالطن فقد بلغ سعر طن أعلاف بادى 23 % : 9100 جنيه، وسعر طن أعلاف نامى 21 % : 9000 جنيه، وسعر طن أعلاف ناهى 19% : ” 8900 جنيه، بينما سجل بادى نامى : 8250 جنيها، فيما سجل طن بياض 18% : 7900 جنيه، وسجل طن أعلاف بياض 17 % : 7750 جنيها، في حين سجل بياض 16 % : 7550 جنيها، بينما سجل طن بياض 14% : 7000 جنيه.

الذرة ب5550 جنيه والكون فلاك مشاهدة مباراة العراق واليمنkora online أسعار الأعلاف

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وائل لطفي

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