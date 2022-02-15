الذرة بـ5550 جنيها والكورن فلاك 6060.. أسعار الأعلاف في الأسواق

واصلت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، استقرارا فى الأسواق مع ارتفاع طفيف في بعض الأسعار، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ : 5560 جنيها، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”:5560 جنيها، في حين سجل سعر طن الذرة ” أوكراني“: 5350 جنيها، بينما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيها.

وبلغ طن سعر أعلاف كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 6060 جنيها، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 10500 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 9400 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” : 11600 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 11300 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11400 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 11000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران ” محلى ” : 4300 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 15300 جنيه، فيما سجل طن جيلوتين ” محلى”: 14900 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 4200 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) و 4100 جنيه للطن فى شمال سيناء، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيها.

وبالنسبة لأسعار اعلاف الدواجن بالطن فقد بلغ سعر طن أعلاف بادى 23 % : 9100 جنيه، وسعر طن أعلاف نامى 21 % : 9000 جنيه، وسعر طن أعلاف ناهى 19% : ” 8900 جنيه، بينما سجل بادى نامى : 8250 جنيها، فيما سجل طن بياض 18% : 7900 جنيه، وسجل طن أعلاف بياض 17 % : 7750 جنيها، في حين سجل بياض 16 % : 7550 جنيها، بينما سجل طن بياض 14% : 7000 جنيه.