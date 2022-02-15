اليوم.. «تضامن الشيوخ» تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشارك السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماع اللجنة لمناقشة الاستراتيجية ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذها.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة ألية التعاون بين المؤسسات في مصر من أجل تنفيذ البنود التي وردت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.