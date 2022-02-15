الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: مذكرات الأمير هارى «ستهز النظام الملكى»

الأمير هارى
الأمير هارى

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا أكدت فيه أن مذكرات الأمير هاري التي ستنشر في وقت لاحق من هذا العام "ستهز النظام الملكي".

 

وصرح أصدقاء مقربون من الأمير هاري عن قلق العائلة الملكية من المذكرات التي حصل مقابلها دوق ساسكس على 14.7 مليون جنيه إسترليني، خاصة وأن كاتبها جي آر مورينجر قال إنها ستكون كشف حساب لجميع المغامرات، والخسائر ودروس الحياة التي عاشها هاري مع عائلته، والتي ساهمت في تكوين شخصيته الحالية.

 

وحذر أصدقاء الأمير هاري من أن كتابه المحظور سيكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجة والده كاميلا ومن المرجح أن "يهز النظام الملكي حتى جوهره"، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وأخبر صديق مقرب من الأمير هاري الصحيفة بأن علاقة هاري بزوجة أبيه كاميلا ما زالت علاقة فاترة، قائلا: "على الرغم من أن العلاقة بينهما كانت متوترة في البداية ثم استقرت، إلا أنها استقرت فقط من أجل إظهار وحدة العائلة الملكية أمام العالم، وليس لأن العلاقة بينهما أصبحت جيدة، فهاري وويليام لم يكونا يوما قريبين من كاميلا، وليسا قريبين منها الآن كذلك".

 

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ميرور" البريطانية فإن أفراد العائلة الملكية وقعوا في صدمة عندما اكتشفوا أن الأمير هاري كتب مذكراته في السر لمدة عام كامل،  كما شعروا بالقلق من تصريحات أصدقائه لوسائل الإعلام، حيث ذكر أحدهم: "إذا كانت العائلة الملكية تعتقد أن هاري أصبح شخصا لينا، فلينتظروا حتى تُنشر مذكراته".

 

ويقول مصدر مقرب من الأمير إن صمته الأخير "يعبّر عن الكثير".

 

وتعرض هاري لانتقادات عديدة لتجاهله إعلان الملكة إليزابيث عن أنها منحت مباركتها لتكون كاميلا الملكة القادمة لبريطانيا، حيث صمت لمدة 4 أيام ثم تحدث لجميع متابعيه حول العالم عن الدور الهام الذي لعبته والدته الراحلة الأميرة ديانا لمكافحة مرض الإيدز.

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