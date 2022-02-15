«هيئة الدواء» تعقد وبينار للتعريف بتطبيق نظام الباركود الدولى على المستلزمات

فتحت هيئة الدواء المصرية ومركز التطوير المهني المستمر بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 Egypt باب التسجيل في وبينار للتعريف بتطبيق نظام الباركود الدولي على المستلزمات والأجهزة الطبية وإكسسواراتها والأجهزة التشخيصية والمعملية.

وذكرت الهيئة أن الويبنار يهدف إلى تدريب الشركات على كيفية تطبيق نظام الباركود الدولي (GTIN) على المستلزمات والأجهزة الطبية وإكسسواراتها والأجهزة التشخيصية والمعملية.

وسينعقد الوبينار يوم الأحد الموافق 20 /02 /2022 عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



ولفتت إلى أن الوبينار مقدم لجميع ممثلي شركات المستلزمات الطبية، وسيبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة مساءً.

ونوهت إلى أنه يمكن التسجيل عبر الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/XON9Oxb

كما يمكن الاطلاع على الأجندة على الرابط التالي:

https://cutt.ly/ZON8w6u