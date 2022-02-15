طريقة استخدام «قلم الأنسولين» فى علاج مرضى السكري

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن قلم الإنسولين (Insulin Pen) هو أحد الوسائل التي تستخدم لحقن الإنسولين لمرضى السكر.

وأوضحت أنه جهاز يستعمل لحقن الإنسولين من أجل علاج مرض السكري، يتكون من خرطوشة إنسولين (قد تأتي مع القلم أو تباع منفصلة)، وجزء مدرج لقياس الجرعة.

‏‎وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة السيارة المتنقلة، حيث تم توفير خدمة شهادات الخبرة والشهادات الإدارية للصيادلة، من خلال رفع المستندات اللازمة عن طريق الموقع الرسمي للهيئة، والحصول على شهادة معتمدة، وخدمة الموافقات الخاصة بالتصدير الشخصي للأدوية بالخارج، وذلك وفقًا للآليات المعمول بها لدى الهيئة.

‏‎وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات، وإمكانية متابعة مواعيدها، وأماكن تواجد السيارات عبر الدخول على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية www.edaegypt.gov.eg من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/34PCS2b ‏

وأكدت الهيئة أن توفير تلك الخدمات يسهل ويسرع الإجراءات؛ مما يؤدي إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات، ويسهم في إتاحة تقديم الخدمات بشكل سريع، والوصول إلى طالبي الخدمة الخاصة بالشهادات عبر مراكز الخدمات المتنقلة التي بدأت الهيئة في التعاقد عليها لتقديم الخدمة في كافة أرجاء الجمهورية.

‏‎يأتي ذلك في إطار توفير الدعم التكنولوجي والمعلوماتي من قبل هيئة الدواء المصرية؛ تيسيرًا على الصيادلة المتعاملين مع الهيئة، وتخفيفًا للإجراءات، وتقليلًا للوقت اللازم لأداء الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة.

يذكر أن هيئة الدواء تقوم بالإعلان عن عدد من الأدوات والمستحضرات الخاصة بالأدوية وعلاج المرضى لتوعية المواطنين بأهميتها وفيما تستخدم وكيفية استخدامها، حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات التوعوية.