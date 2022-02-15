الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طريقة استخدام «قلم الأنسولين» فى علاج مرضى السكري

قلم الأنسولين
قلم الأنسولين

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن قلم الإنسولين (Insulin Pen) هو أحد الوسائل التي تستخدم لحقن الإنسولين لمرضى السكر. 

وأوضحت أنه  جهاز يستعمل لحقن الإنسولين من أجل علاج مرض السكري، يتكون من خرطوشة إنسولين (قد تأتي مع القلم أو تباع منفصلة)، وجزء مدرج لقياس الجرعة.

‏‎وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة السيارة المتنقلة، حيث تم توفير خدمة شهادات الخبرة والشهادات الإدارية للصيادلة، من خلال رفع المستندات اللازمة عن طريق الموقع الرسمي للهيئة، والحصول على شهادة معتمدة، وخدمة الموافقات الخاصة بالتصدير الشخصي للأدوية بالخارج، وذلك وفقًا للآليات المعمول بها لدى الهيئة.

‏‎وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات، وإمكانية متابعة مواعيدها، وأماكن تواجد السيارات عبر الدخول على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية www.edaegypt.gov.eg من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/34PCS2b

وأكدت الهيئة أن توفير تلك الخدمات يسهل ويسرع الإجراءات؛ مما يؤدي إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات، ويسهم في إتاحة تقديم الخدمات بشكل سريع، والوصول إلى طالبي الخدمة الخاصة بالشهادات عبر مراكز الخدمات المتنقلة التي بدأت الهيئة في التعاقد عليها لتقديم الخدمة في كافة أرجاء الجمهورية.  

‏‎يأتي ذلك في إطار توفير الدعم التكنولوجي والمعلوماتي من قبل هيئة الدواء المصرية؛ تيسيرًا على الصيادلة المتعاملين مع الهيئة، وتخفيفًا للإجراءات، وتقليلًا للوقت اللازم لأداء الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة. 

يذكر أن هيئة الدواء تقوم بالإعلان عن عدد من الأدوات والمستحضرات الخاصة بالأدوية وعلاج المرضى لتوعية المواطنين بأهميتها وفيما تستخدم وكيفية استخدامها، حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات التوعوية.

هيئة الدواء المصرية قلم الانسولين مرضى السكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

محكمة أمريكية تبقى على الروسى المتهم بتبييض مليارات الدولارات رهن الحبس

الأرجنتين تطلق نظاما لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتى للسعال

كندا تقدم لأوكرانيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار ومعدات قتالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى