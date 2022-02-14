الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 41648 إصابة و35 وفاة بكورونا

بريطانيا
بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية تسجيل بريطانيا اليوم الاثنين 41648 إصابة جديدة بكوفيد-19 و35 وفاة خلال 28 يوما من إثبات الاختبارات الإصابة بالمرض.
 

انخفضت الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية 30 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما تراجعت الوفيات الأسبوعية 27.2 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،  أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.


وقال جونسون - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" -:"اعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".


وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".


وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل في 24 مارس المقبل.

وقد أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المملكة المتحدة قررت تأجيل الإعلان عن خطة لتوسيع نطاق تطعيمات فيروس كورونا، في ظل وجود مأزق واضح بين الحكومة واللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين.

وكانت هناك خطة من جانب الحكومة لتشمل تطعيم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنه بينما اتخذت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين قرارها بهذا الشأن منذ أكثر من أسبوع، تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة الأمر، ومن المتوقع الآن الإعلان عن قرار في 21 فبراير الجاري، عندما يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة الحكومة طويلة الأجل بشأن فيروس كورونا.

ووفقًا للصحيفة، لم يتم الإعلان عن توصية اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين حتى الآن، ومن المفهوم أنها ستوسع نطاق التطعيمات لجميع الأطفال الأصغر سنًا، ولكن من خلال عرض "غير عاجل" للآباء، نظرًا للمخاطر الصحية البسيطة نسبيًا على هذه الفئة العمرية.

​بريطانيا​ كوفيد اللقاح كورونا الصحة

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