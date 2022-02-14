الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96٪

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022  بنسبة نجاح إجمالية بلغت 96%  

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدًا حصول 16 طالباََ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100%.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، إن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 4576 طالباََ، حضر منهم 4561 وتغيب 15 طالباََ على مستوى المحافظة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين  ، على مواصلة  فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بتنمية مهارات معلمى المواد الدراسية  الصف الرابع الابتدائي، والذي يأتي في إطار التعليمات الوزارية بهذا الشأن حيث جرى اليوم استئناف العمل لتدريب معلمى مادة الرياضيات بجميع الإدارات التعليمية حول منهجية وفلسفة المناهج الدراسية الجديدة.

 

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محافظ الوادي الجديد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية قطاع التعليم لجهودهم المبذولة العام الدراسي تحقيق نتائج مشرفة

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