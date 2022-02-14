جوتيريش يجري محادثتين منفصلتين مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، محادثتين منفصلتين عبر الفيديو مع وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا؛ لبحث التوتر المتصاعد على الحدود بين البلدين، وفقًا لما أفاد به الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك، في تصريحات للصحفيين: "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة لقاء افتراضيًا في وقت سابق من اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كما تحدث منذ وقت ليس ببعيد مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا".

وأوضح دوجاريك، حسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المحادثة مع وزير الخارجية الروسي امتدت لعشرين دقيقة، إذ بحثا ملف أوكرانيا بين ملفات أخرى .

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يعتقد أنه لن تكون هناك حرب في أوكرانيا، لكنه أعرب لكلا الوزيرين عن "قلقه الشديد" فيما يتعلق بالتوتر القائم، مرحبًا بالمناقشات الدبلوماسية الجارية بهدف الحد من هذه التوترات، وأكد أنه لا بديل عن المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة.

وتجري الآن تدريبات عسكرية روسية واسعة النطاق قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا اليوم الاثنين، باستخدام الطائرات والمروحيات وأكثر من 30 سفينة حربية تحتشد في البحر الأسود، حيث تزداد المخاوف من هجوم محتمل من جانب موسكو.

وتقول روسيا إن الهدف من التدريب هو رصد وتدمير الغواصات، و لكن أوكرانيا تصف التدريبات، التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، بأنها استفزاز، حيث يمكن أن تعوق بشدة الملاحة في البحر الأسود و بحر أزوف المجاور.

ورفض الكرملين الاتهامات بأن السفن التجارية سوف تتأثر جراء هذه المناورات، وقال إن التدريبات لا تمثل أي تهديد أمني .ورغم ذلك نصحت أوكرانيا شركات الخطوط الجوية بتجنب المجال الجوي فوق المنطقة.

وتتزامن التدريبات البحرية مع تدريبات عسكرية واسعة النطاق تجري الآن بين روسيا وحليفها المقرب بيلاروس التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا.