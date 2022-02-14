الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنسبة نجاح 76.4%..

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

طه عجلان
طه عجلان

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 76.4٪ 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال «عجلان»، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%،  وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 50%، َبينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83%.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم كانت قد قامت بتجهيز عدد 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الإسماعيلية، لاستقبال 27650 طالبا وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم. 

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