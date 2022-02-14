الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 15 وفاة و 413 إصابة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الاثنين، تسجيل 413 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 113 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 262 ألفا و165.

وكشفت الوزارة في بياناتها اليومية حول الوضعية الوبائية في البلاد عن رصد 15 حالة وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6 آلاف و.744

وأشارت الوزارة إلى تعافي 340 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 1755 ألفا و48، بينما يتواجد 27 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن، دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت في تقرير لها في وقت سابق، إن قارة إفريقيا تستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وأكدت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لإفريقيا بمنظمة الصحة، إن القارة الإفريقية أصبحت أكثر ذكاء وأسرع وأفضل في الاستجابة لكل طفرة من طفرات "كورونا".

هذا، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ،  ارتفع إلى 403 ملايين و218 ألفا و603 حالات .

وأفادت الجامعة  بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و777 ألفا و206 حالات .

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و265 ألفا و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و478 ألفا و60 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب26 مليونا و972 ألفا و914 حالة.

الجزائر كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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