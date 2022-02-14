الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تأصيل القيم الاجتماعية».. فعاليات متنوعة بـ«ثقافة الأقصر»

فعاليات فرع ثقافة
فعاليات فرع ثقافة الأقصر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان “دور الثقافة في تأصيل القيم الاجتماعية”.

وأوضح العادلي حسان محمد معنى وأهمية الثقافة وكيفية تأثير الثقافة في الفرد والمجتمع وتعريف القيم وأنواعها، كما أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة «حنا يا الصدر» وأقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبد الله وألقى قصيدتي «غنيوة لبلدي، يا عشقي».

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان «مصر وطن لجميع الأديان والحضارات»، وتحدث محمد حنفي عن مكانة مصر وقيمتها حضاريا ودينيا ومفهوم الحضارة وموقع مصر مهد الحضارات ومصر والأديان السماوية الثلاثة "اليهودية، المسيحية، الإسلام" وهي قبلة التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر، وعقدت المكتبة محاضرة بعنوان «دور المرأة فى الحياة العملية».

كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان «أهمية الثقافة لدى المواطن لما لها من تأثير في الأجيال»، وأوضح الشاعر ناصر الدسوقي التعريف المطلق للثقافة ومن هو المثقف ودورها في مواكبة التطور اللحظي الهائل والمحافظة على المقدرات والممتلكات العامة وتأثيرها في الأجيال القادمة، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان «التهاب الكبدي».

وأوضحت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة تعريف الالتهاب الكبدي وطرق العدوي والوقاية والسلوك الصحي السليم والتغذية المناسبة، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيفية التغلب على أزمة المياه التي تتعرض لها البلاد" أوضح د. محمود السيد أن قضية المياة في مصر تعد قضية محورية ومن أهم القضايا التي يتعاون فيها المجتمع ككل حكومة وشعب علي الأزمة الذي تعيشها مصر.

أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الحفاظ على البيئة" وأوضحت أسماء مناع تعريف البيئة وأسباب تدهورها وكيفية الحفاظ عليها وحث الأديان السماوية على الحفاظ عليها ودور الحكومات في سن القوانين ودور الأفراد في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي قصة عن "قصر الأمير محمد على" سردتها هيام أحمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة" نهى والتليفزيون" للمؤلفة مديحة عبد الله ألقتها سارة عبد الوهاب، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة حكى بعنوان" أسرار النوبة" ألقاها حمادي أحمد عبد العال.

هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة حسن فتحي إقليم جنوب الصعيد أهمية الثقافة لدى المواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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