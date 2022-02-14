الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض موقف اللجنة العليا للتنازلات بالمحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر، اجتماعا بديوان عام المحافظة، ظهر اليوم، لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات المشكلة  وفق القرار  الصادر من المحافظ رقم 615 لسنة 2020، بمدن  "الغردقة والقصير ورأس غارب وسفاجا، ومرسي علم"،  للبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية.  

خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام، عدد من الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة للجنة، والتي تعمل بدورها في هذا الملف، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الفحص للعقود وتوفيق الأوضاع لما في صالح المواطن.

وفى ذات السياق أكد البنداري على سرعة الاتفاق لوضع مقترحات وضوابط لعمل نموذج محدد لزوائد التنظيم والإضافات التي تخص الأراضي بجميع مدن المحافظة.

كما أكد سكرتير عام المحافظة أن اللجنة المنعقدة ناقشت عددا من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا،  القصير ومرسى علم، والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق، بالإضافة إلى عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع إلى تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة، وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة، علي أن يتم تسعيرها، وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل.  

وفي ذات السياق، أكدت اللجنة خلال اجتماعها أن التنازل مشروط بتشطيب الواجهات للحفاظ علي المظهر الجمالي بالمحافظة الساحلية، كما وافقت اللجنة علي تقسيط قيمة مقابل التنازل لحالة واحدة برأس غارب.

حضر الاجتماع  المستشارة لمياء نور الدين المستشار القضائي للمحافظة، واللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة رأس غارب، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وعدد من مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشئون القانونية بمدن المحافظة.

البحر الاحمر قانون تخطيط محافظة مستجدات نائب رئيس مجلس الدولة محافظة البحر الأحمر السكرتير العام الشئون القانونية توفيق الأوضاع ديوان عام المحافظة مقابل التنازل مستجدات العمل خط التنظيم

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