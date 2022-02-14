الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولي: البلدان النامية تواجه مخاطر الهشاشة المالية بسبب جائحة كورونا

البنك الدولي
البنك الدولي

كشف بيان صادر عن البنك الدولي، أن البلدان النامية تواجه مخاطر متزايدة من الهشاشة المالية التي خلقتها أزمة "COVID-19" والديون غير الشفافة، نظرًا لأن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة يفرضان مزيدًا من التحديات على التعافي، فإن البلدان النامية بحاجة إلى التركيز على إنشاء قطاعات مالية أكثر صحة.

ووفقًا لتقرير التنمية في العالم 2022 التمويل من أجل التعافي العادل، فقد يتم إخفاء المخاطر لأن الميزانيات العمومية للأسر والشركات والبنوك والحكومات مترابطة بشكل وثيق، واليوم تؤدي المستويات المرتفعة من القروض المتعثرة والديون المستترة إلى إعاقة الوصول إلى الائتمان، وتحد بشكل غير متناسب من الوصول إلى التمويل للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، الخطر هو أن الأزمة الاقتصادية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة سوف تنتشر بسبب الهشاشة المالية. 

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن تشديد الأوضاع المالية العالمية وأسواق الدين المحلية الضحلة في العديد من البلدان النامية تؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص وتقويض الانتعاش". 

وأكد أنه من الأهمية بمكان العمل من أجل الوصول على نطاق واسع إلى الائتمان وتخصيص رأس المال الموجه نحو النمو. وهذا من شأنه أن يمكّن الشركات الأصغر والأكثر ديناميكية - والقطاعات ذات إمكانات النمو الأعلى - من الاستثمار وخلق الوظائف.

ارتفاع الفائدة الاستثمار تعافى مكان بيان عمومية عالمية ازمة بنوك

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الفن المصرى

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