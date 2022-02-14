النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مقتل طفلة على يد زوج والدتها بالدقى

أمرت النيابة العامة أجهزة الأمن بالجيزة بسرعة التحري حول واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، على يد زوج والدتها بالدقي، كما انتدبت الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الطفلة وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بها.

واعترف عاطل متهم بقتل ابنة زوجته في الدقي بمحافظة الجيزة، بكواليس ارتكابه الجريمة، عقب القبض عليه، فقال إنه أصيب بحالة غضب بسبب خلافات زوجية مع والدة الطفلة، فاعتدى عليها بالضرب، وفوجئ بالطفلة البالغة من العمر 5 سنوات تبكي مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب.

وأضاف المتهم أن الطفلة أصيبت إصابات بالغة، وحاول إسعافها إلا أنه عقب تأكده من وفاتها فر هاربا، مؤكدا أنه لم يقصد قتلها وأنه لم يشعر بنفسه خلال الاعتداء عليها بالضرب، بسبب غضبه من زوجته وتشاجره معها، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد ألقوا القبض على عاطل، لاتهامهم بقتل ابنة زوجته، بسبب خلافات أسرية مع والدتها في الدقي، وذلك بعد تلقي قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد بوفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب مما أسفر عن وفاتها.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعرواي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد مصطفى خليل، مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية مع والدة الطفلة، حيث اعتدى على الطفلة بالضرب وفوجئ بفقدانها الوعي، فحاول إسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.