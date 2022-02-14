تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، عن الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1191 إصابة جديدة بإجمالي 869 ألفًا و428 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة بإجمالي 2287 حالة، وتماثل 2713 حالة للشفاء بإجمالي 803 آلاف و597 حالة.

‌ ‎وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 2227 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وتعافي 3469 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 730 ألفا و614 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و974 حالة، والشفاء إلى 695 ألفا و470 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة 5 آلاف و266 إصابة جديدة، وتعافي 6 آلاف و330 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 408 آلاف و112 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1427 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2800 إصابة جديدة، و10 وفيات، و4 آلاف و208 حالات شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 473 ألفًا و114 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و135 حالة، والشفاء إلى 422 ألفًا و487 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3011 إصابة جديدة و25 وفاة، وتماثل 6171 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و278 ألفا و582 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و729 حالة، والشفاء إلى مليونين و194 ألفا و306 حالات بنسبة 96.3%.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة -في تقريرها اليومي- تسجيل 4443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و164 ألفًا و87 إصابة، كما تم تسجيل 16 وفاة.



وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "إنه تم تسجيل 18 وفاة و3538 إصابة جديدة بالفيروس و5162 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 90.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة %8.9 ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.