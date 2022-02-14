الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يُنهى خصومة ثأرية بين 3 عائلات فى البدرشين

خصومة ثأرية
خصومة ثأرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة  فى إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بمنطقة البدرشين، وشهدت جلسة الصلح التي أعدتها لجنة المصالحات تقديم الكفن وإنهاء النزاع بحضور عدد من القيادات وكبار العائلات.

وشهدت الجلسة التي دارت أحداثها بنادي النيل بجزيرة البدرشين، إنهاء النزاع بين العائلات الثلاث، حيث تعود الخصومة لعام 2015، بسبب قضية قتل، في إحدى قرى البدرشين.

وأشرف مركز شرطة البدرشين على تأمين جلسة الصلح، وإنهاء النزاع بين العائلات الثلاث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أطراف العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين كافة الأطراف، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

الأجهزة الأمنية الجيزة خصومة ثأرية 3 عائلات البدرشين

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وائل لطفي

الفن المصرى

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