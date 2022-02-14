الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ما هو حجم القوات الروسية حول أوكرانيا.. وهل تستعد للغزو قريبًا؟

الجيش الروسي على
الجيش الروسي على الحدود الاوكرانية

سلّطت صحيفة «إنديا إكسبرس» الهندية، الضوء على التوغل الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إنه من الدبابات والمدفعية إلى الذخيرة والقوة الجوية، تمتلك روسيا حوالي 130 ألف جندي متمركزين حول أوكرانيا، مع تحذير المسئولين الأمريكيين من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حشد بالفعل 70 في المائة من القوات المطلوبة لغزو شامل للبلاد.

وحذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، من أن الحرب "يمكن أن تحدث في أقرب وقت، ربما غدا".

وتابعت أنه في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر شن هجوم- وقد قالت موسكو مرارًا وتكرارًا إنه ليس لديها خطط للقيام بذلك- يقول المحللون إن البلاد في طريقها نحو بناء البنية اللازمة لتدخل عسكري كبير في أوكرانيا.

ووفقًا للمحللين، فإن معظم التعزيزات العسكرية حتى الآن تضمنت قوات ومعدات تستغرق وقتًا لنشرها، بما في ذلك الدبابات والدروع الثقيلة، والتي سافر بعضها بالقطار من قواعد بعيدة مثل سيبيريا.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، لفهم حجم هذا التراكم نحتاج أولاً إلى فهم خصائص الجيش الروسي، حيث تجمع حوالي 100 كتيبة تكتيكية روسية- تشكيلات قتالية قوامها 1000 جندي أو نحو ذلك، رفقة دفاع جوي ومدفعية ولوجستيات- على حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا، التي تتابع التحركات العسكرية الروسية.

وتابعت أن مجموعة الكتيبة التكتيكية، أو BTG، هي تشكيل قتالي من 600 إلى 1000 جندي مجهزين بمدفعية ودفاع جوي ولوجستي خاص بهم، وخلال الحرب الروسية الأوكرانية لعام 2015، لم ترسل الإدارة الروسية أكثر من اثنتي عشرة صواريخ BTG، ونشرت اليوم قرابة 100 وحدة في المناطق الحدودية، حسب روشان.

وأضافت أن الأخطر من ذلك هو أن 10 من أصل 11 جيشًا من الجيشين المشتركين في الأسلحة- وهو تشكيل رفيع المستوى يحتوي عادةً على عدة فرق- باتوا الآن بالقرب من أوكرانيا.

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