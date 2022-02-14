الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الليبى يناقش تفاصيل حكومة «باشاغا» الإثنين المقبل

البرلمان الليبى
البرلمان الليبى

قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، إن جلسة الإثنين المقبل ستعقد لعرض الحكومة التي بدأ فتحي باشاغا اتصالاته التشاورية لتشكيلها، مع مجلسي النواب والدولة وبعض القيادات.

وفى وقت سابق من اليوم، اعتبرت موسكو أن انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة المؤقتة في ليبيا اختيار للبرلمانيين الليبيين ويجب احترامه.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية.

وقالت "زاخاروفا" في بيان لها، "نرى أن هذا اختيار البرلمانيين الليبيين والذي يجب أن يحترم والأهم ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع، بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

رئيس البرلمان الليبي مستشار رئيس البرلمان فتحى باشاغا مجلسي النواب والدولة رئيس الوزراء

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الفن المصرى

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