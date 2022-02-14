الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: تفاصيل اجتماع «الإطار التنسيقي».. اليوم

العراق
العراق

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد الزيادي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المناقشات خلال اجتماع «الإطار التنسيقي»، لبحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وأفادت وكالة «الفرات نيوز» العراقية، بأن «الإطار التنسيقي» سيعقد اجتماعه في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي.

وقال «الزيادي» للوكالة العراقية، إن «الإطار التنسيقي» سيجتمع مساء اليوم، لمناقشة جملة من الأمور أبرزها تشكيل الكتلة النيابية الأكبر واستعداد «الإطار» لدخول مفاوضات سريعة، كما سيناقش الخرق القانوني لفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وما توصل إليه «الإطار» من مباحثات مع التيار الصدري.

ويُعقَد الاجتماع بعد قرار المحكمة الاتحادية أمس، باستبعاد المرشح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني «هوشيار زيباري» عن السباق الرئاسي.

وكشف مصدر في الحزب، عن ترشيح القيادي فاضل ميراني، بدلًا من «زيباري» لمنصب رئيس الجمهورية.

العراق الاطار التنسيقي الانتخابات ترشيح تفاصيل

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