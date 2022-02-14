ختام فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف 2022 برعاية طلعت مصطفى ( فيديو وصور)

اختُتمت فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة 2022 ، والتي انطلقت على مدار يومي ١١ و ١٢ فبراير في نادي مدينتي للجولف برعاية الاتحاد المصري للجولف ومجموعة طلعت مصطفى ، بمشاركة ما يقرب من 100 لاعب جولف مصريين وأجانب .

وشهدت البطولة مشاركة عدداً من اللاعبين صغار السن (من ١٥ إلى ٢٠ سنة ) المشتركين في التصفيات التي تؤهل للانضمام للمنتخب الوطني. ونجح أنشول كابثيال وأدهم فكري وتوم ويليامز، في التتويج بمنافسات الرجال، و فيما توجت ناديه يسري وتاليا سامح بمنافسات السيدات.

وذكر محمد عطالله ، ممثل المالك "مجموعة طلعت مصطفى" وعضو الاتحاد المصري للجولف، ، أن البطولة نالت إشادة واسعة من المشاركين بها، من حيث المستوي الفني وجودة الملاعب، وحسن التنظيم والاستضافة. وأشار عضو الاتحاد المصري للجولف، إلى أن اللعبة تنتشر بشكل كبير في مصر، وهناك تطور واضح على مستوى الإهتمام بقاعدة الناشئين، وهو ما ظهر بوضوح على النتائج الرائعة التي حققها منتخب مصر للناشئين والناشئات، بالبطولة العربية بالأردن. وكشف عطالله ، أن نادي مدينتي للجولف، سيستضيف منافسات بطولة الجمهورية للجولف في يونيو المقبل.

وتم تصميم ملاعب جولف "مدينتي" وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارة نادي مدينتي للجولف شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .

فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

فعاليات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف