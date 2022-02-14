الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين يعرضان أدوية مهربة جمركيًا عبر «فيس بوك» بالجيزة

ادوية
ادوية

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، شخصين بالجيزة لقيامهما بعرض أدوية مستوردة ومهربة جمركيًا عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بعرض أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً الأدوية المخدرة والمحظور تداولها مقابل مبالغ مالية كبيرة حيث أمكن التوصل إلى تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة وهما (أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بالجيزة) وقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار في الأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها من خلال قيامهما بإنشاء الصفحة المشار إليها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" وإستخدام تلك الصفحة للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتهما 60 عبوة أدوية مستوردة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى وقدرت القيمة المالية للأدوية المضبوطة بمبلغ (400 ألف جنيه)، وقيمة الرسوم الجمركية المُستحقة على تلك الأدوية المهربة بمبلغ ( 950،000  ألف جنيه). 

وبمواجهتهما أقرأ بممارستها النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه وأنهما تحصلا على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول الأجنبية حيث يقوما بتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة الجيزة أدوية مستوردة مهربة جمركي ا فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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