بلومبرج: الرئيس الأمريكى لم يرد على طلبين لنظيره الأوكراني

ذكرت وكالة بلومبرج، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الرد بشكل واضح على طلب تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

ووفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة، فإن بايدن خلال الاتصال أمس الأحد، لم يرد كذلك على دعوة زيلينسكي له بزيارة كييف.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، اتفق الرئيسان على مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الحالية حول أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، ووعد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي خلال الاتصال، بالرد بشكل سريع وحاسم على أي عدوان محتمل ضد أوكرانيا.

فيما أشار مصدر اخر إلى أن إدارة بايدن ستدرس في غضون ذلك بعمق، إمكانية تقديم مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا.

وأوضحت بلومبرج أنه من غير المرجح أن يزور الرئيس الأمريكي مدينة كييف، وسط دعوات إدارته للأمريكيين لمغادرة أوكرانيا.

فيما أفادت شبكة سي بي إس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة بايدن تستعد لإجلاء جميع الموظفين الأمريكيين من كييف في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وقال مكتب رئيس الدولة في أوكرانيا، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف.

وذكر المكتب أمس الأحد عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، أن زيلينسكي أعرب خلال الاتصال عن أمله في أن زيارة بايدن في الأيام المقبلة، ستساعد على التهدئة.

وقال زيلينسكي لنظيره الأمريكي: "أنا مقتنع بأن وصولكم إلى كييف في الأيام المقبلة، عامل حاسم لتحقيق الاستقرار، وسيكون إشارة قوية وسيسهم في التهدئة".

كما أكد زيلينسكي لبايدن أن العاصمة الأوكرانية والمدن الرئيسية في البلاد آمنة.

وأضاف رئيس أوكرانيا: "دعونا نوقف أي تصعيد تجاه أوكرانيا. عاصمة أوكرانيا -كييف والمدن الأخرى في بلادنا - خاركوف ولفوف ودنيبر وأوديسا - آمنة وتحت حماية موثوقة".