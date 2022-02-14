نقيب الزراعيين يعلن التشكيل الكامل لهيئة المكتب الجديد

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إنه تم عقد جلسة إجراءات لمجلس إدارة النقابة العامة لاختيار هيئة المكتب للدورة الجديدة تم خلالها انتخاب الدكتور عبد الله اسماعيل سكرتيرا عاما للنقابة والمهندس عبد الرؤوف الجمل أمينا لصندوق النقابة، والدكتورة إحسان صادق مراقب عام النقابة.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه تم انتخاب المهندس السيد النجدي والمهندس طلعت نمر أمناء مساعدين للسكرتير العام والمهندس محمود البيلي والمهندس محمد الصوفي أمناء مساعدون للصندوق والدكتور محمد شطا مراقب وجه بحري والمهندس صفوت ميلاد مراقب قبلي.

ورحب نقيب الزراعيين في بداية جلسة الإجراءات بالزملاء أعضاء المجلس وهنأهم بالفوز وثقة الجمعية العمومية بهم وفوزهم في الانتخابات التي عقدت يوم 30 يناير الماضي بإشراف قضائي كامل وشهدت خلالها إقبالا من الزراعيين لاختيار مرشحيهم لمختلف مقاعد مجلس النقابة.

وتقدم «خليفة» بالشكر والتقدير للزملاء السابقين والذين أدوا دورهم بالمجلس السابق موضحا إنه تم الاتفاق خلال الجلسة الإجرائية لاختيار هيئة مكتب علي تنظيم لقاء لتكريم الزملاء السابقين بمجلس النقابة العامة ورؤساء الفروع تأكيدا لدور كل الزراعيين في خدمة العمل النقابي.

وشدد نقيب الزراعيين على أهمية قيام المجلس الجديد ببذل أقصي جهد لاستكمال خطة الاستثمار في الأصول وإدارتها إدارة اقتصادية وتقديم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم بما ينعكس على دور النقابة الخدمي لصالح أعضاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء بالقاهرة والمحافظات.

ولفت «خليفة»، إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز إعلامي متخصص لتغطية كافة أعمال النقابة والرد على الاستفسارات المتعلقة بعمل النقابة، فضلا عن دور المكتب الإعلامي في توضيح دور نقابة الزراعيين كبيت خبرة مصري يخدم العمل الحكومي ويلعب دورا كبيرا في التوعية بأهمية المشروعات القومية الزراعية في خدمة الاقتصاد القومي.