الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. «الجنايات» تستمع لمرافعة دفاع 4 متهمين في «الآثار الكبرى»

الآثار الكبرى
الآثار الكبرى

تستكمل اليوم محكمة الجنايات، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الإثنين، نظر رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى"، حيث وجه لهم تهم التمويل والتنقيب والاتجار في الآثار.

 ومن المقرر  أن تستمع اليوم المحكمة لمرافعة دفاع 4 متهمين ، حيث صرحت لدفاع المتهم محمد عبد الرحمن، بالحصول على صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة معه، وحصول دفاع المتهمين على صورة رسمية من دفتر أحوال قسم مصر القديمة.

وجهت النيابة العامة، إلى حسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها. 

فيما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

الجنايات الآثار الكبرى حسن راتب رجل الأعمال حسن راتب علاء حسانين القضية الاثار التنقيب

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وائل لطفي

الفن المصرى

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