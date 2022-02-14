بسبب المخدرات.. بائع يذبح زوجته ويحرق جسدها فى دار السلام

شهدت منطقة دار السلام، جنوب محافظة القاهرة، جريمة مأساوية بعدما أقدم بائع علي ذبح زوجته وإشعال النار في جسدها، بسبب رفضها إعطائه أموال لشراء مواد مخدرة.

ورد إخطارا للواء محمد عاكف مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفاده استقبال مستشفى مبره المعادي المدعوة "نورا محمود ابراهيم"، 28 سنة بائعة متجولة بالعتبة ومقيمة شارع حسانين دسوقي حدائق المعادي، مصابه بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى و الجهة اليسرى ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن

وبالإنتقال والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعي "أحمد مجدي"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة ومقيم ذات العنوان سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحادث رفض الزوجة إعطاء زوجها أموال لشراء مواد مخدرة ما دفعه للتعدي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته علي السكين المستخدمة في الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.