محافظ بورسعيد: حركة التنقلات في الأحياء هدفها جودة الأداء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وعدد من مديري الإدارات بالأحياء والأجهزة التنفيذية المختصة والشركات المنفذة للمشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور مستجدات العمل داخل الأحياء موجها بتكثيف العمل وتطوير مستوى الأداء، وتكثيف أعمال تحصيل المتأخرات، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالشباب داخل الأحياء لتحقيق تواصل أفضل مع المواطنين وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، مشددا على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للشباب، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة في العمل.

وأكد المحافظ أن حركة التنقلات التي شهدتها الأحياء بمختلف الإدارات كان هدفها الأساسي جودة الأداء وتنشيط دماء جديدة تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة وسرعة التفاعل مع أي شكوى للمواطنين.

كما وجه المحافظ الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة إنجاز أعمال التي تتم بمجمع التراخيص الجديدة وشارع ٢٣ ديسمبر وطرق حي المناخ.