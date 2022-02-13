لتأهيل المقبلين على الزواج.. محافظة كفر الشيخ تنظم ندوة للشباب

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، إقامة الندوات التوعوية بمراكز الشباب من بينها ندوة بعنوان تأهيل المقبلين على الزواج، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وبحضور نجوى صلاح وكيل أول وزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة ‏الشباب والرياضة.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تقدم الندوات بمراكز شباب كفر الشيخ من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، حيث أقيمت الندوة التوعوية بمركزي شباب كفر الشيخ ودسوق اليوم ضمن أنشطة وفعاليات أندية الفتاة بحضور الدكتور احمد نصر الدين من علماء الأزهر الشريف لتقديم حلول للكثير من ‏المشكلات التي قد تؤرق الأسرة، وتعود على المجتمع بالنفع والفائدة.

وأكد «محروس» أن مراكز الشباب منارة تثقيفية توعوية للمجتمع بكل فئاته، مثمناً على دور بروتوكول التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والشباب والرياضة لتناول أهم القضايا التي تواجه المقبلين على الزواج، والأزهر وما له من أثر فعال في تحديد الرسالة الفعالة الموجهة للمجتمع ومراكز الشباب نافذته على المجتمع بكل فئاته، بإشراف تنفيذي جيهان حنفي، مدير الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، أميرة عبد الشافي، مدير إدارة برامج الفتاة و المرأة، عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.