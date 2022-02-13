محافظ كفر الشيخ: إجراء كشف طبي على 1528 مواطنا ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تمكنت القافلة الطبية بقرية الحلافي بسيدي غازي، من إجراء الكشف الطبي على 1528 مواطناً، وتلقي عدد أخر لقاح كورونا، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة، والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة للمترددين من أهالي القرية، مؤكدً أنه تم إضافة خدمة طبية جديدة للأهالي بالقوافل بإجراء أشعة على الأسنان.

جاء ذلك بمتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بحضور على سلامه، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن القافلة ضمن القوافل الطبية التي تجوب قرى مراكز المحافظة، خاصة القرى النائية والأشد فقراً، لتقديم خدمات طبية للأهالي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة الطبية قدمت جميع الخدمات الطبية اللازمة، والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، وعددها 9 تخصصات بواقع 11 عيادة شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان"، بالإضافة إلى معمل لإجراء التحاليل اللازمة وجهاز الأشعة المتنقل وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص المرضى، وتم إجراء 121 تحليل للمرضى، و62 أشعة، والكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 60 متردد.

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه قد تم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة والتي ضمت قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، وعُقدت ندوات تثقيفية حضرها 948 مواطناً، لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين، وتم تحويل 31 مريضا لأقرب مستشفى، وإجراء 7 تقارير طبية، وهي القافلة الأولى اضافة خدمة جديدة أشعة الأسنان.