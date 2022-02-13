الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع

حبس سائق
حبس سائق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس سائق دهس شابا أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واستعجلت النيابة لإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا سير السائق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بالشاب أثناء عبوره الطريق ولم يحاول تفاديه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية بالتجمع، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور بالغة وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم ضبط سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

النيابة القاهرة الجديدة مستشفى سائق سيارة متهم

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