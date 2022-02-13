22 مارس.. محاكمة 8 متهمين بحادث قطاري سوهاج

حددت محكمة جنايات سوهاج أولى جلساتها لمحاكمة 8 متهمين في القضية الشهيرة حادث قطاري سوهاج بمركز طهطا يوم 22 مارس الشهر المقبل.

يذكر أنه في شهر مارس من العام الماضي قد وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم (أ . ص 51 سنة) مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011 (ج . م 54 سنة) قائد قاطرات، (م . ع 41 سنة) مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، (ع . ع 50 سنة) قائد القطار المميز رقم 157، (م . خ 46 سنة) مشرف قطار المميز رقم 157، ( أ. ص 52 سنة ) مساعد مشرف القطار رقم 157، ( س . ج 53 سنة ) ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، ( ك . ى 49 سنة ) مراقب فنى بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بالخطأ فى موت 21 شخصا ( محمد . م ) و ( خالد . ن ) و(حسين . ع )، و ( أحمد، ه )، ( مصطفى . ز ) و ( أحمد، أ )، و ( أحمد، م )، ( أحمد ،أ ) و ( بخيتة، م ) و ( على . ج ) و ( هانى . م )، ( سلامة . ك ) و ( جابر . أ ) و ( عمرو ط ) و ( صالح . ر ) و ( على . ع ) و ( عبد الناصر ) و ( مرزوق س ) و ( عطا . ع ) و ( مختار . م ) و ( عبد الحميد . ا ).

كشف أمر الإحالة عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، حيث خالف المتهم الأول أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسبانى رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة وذلك بأن قاد القطار متجاوز السرعات المقررة ودون مقتضى وعدم تشغيله جهاز التحكم الالى "A.t.C" المزود به ذلك القطار وعبثه والمتهم الثانى بذلك الجهاز وذلك بعدم تشغيله حال استلام الأخير للقطار كقائد له من محطة الاقصر، فأفقداه منفعته وهى ايقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة واللوائح والتعليمات وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث حتى السادس لم يتخذوا إجراءات وقاية القطار المميز رقم 157 فور حدوث العارض الذى استغرق مدة زمنية جاوزت العشر دقايق وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم فضلا عن تعاطى المتهم الثالث جوهرين مخدرين "حشيش، ترامادول" وجاء ذلك فى غير تعاطى الأحوال المصرح بها وتراخى المتهمان السابع والثامن فى إخطار المتهم الثانى لاسلكيا بتوقف القطار المميز رقم ١٥٧ على خط مسيره، وحال اتصال السابع لاسلكيا قام بالنداء خطأ على قطار آخر، والثامن لم يتابع القطارات المزودة بجهاز التحكم الآلى، "A.t.c" ومنهم القطارين محل التصادم، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين مما نتج عنه اصطدام القطار الاسبانى رقم 2011 بالقطار المميز 157 فحدث وفاة 21 شخص واصابة 227 آخرون والتى أودت بحياتهم .

وأضاف أمر الإحالة أنهم تسببوا بخطئهم فى إلحاق الضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم فى أداء وظيفتهم واخلالهم بواجباتها مع اهمالهم فى استخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم مما نتج عنه اصطدام القطار الاسبانى رقم 2011 بالقطار المميز رقم 157 وضرر ماليا قدره ثمانية وعشرون مليونا جنيه وتسعمائة واثنين واربعون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها ( 28 مليون جنيه و942 ألف و495 جنيه ) مع تسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وهو تصادم القطار رقم 2011 بمؤخرة القطار المميز رقم 157 مما عرض مستقليه للخطر.