الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الدعم السريع السودانية تؤكد دعمها لحقوق الإنسان وتحقيق روح القانون

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أكد اللواء عثمان حامد مدير إدارة العمليات بقوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، اهتمامهم بقضايا حقوق الإنسان وسعيهم الجاد لتطوير وتعزيز وحدة حماية الطفل وحقوق الإنسان بالدعم السريع، مطالبا بتوسيع دائرة المشاركة في مجال التوعية بحقوق الإنسان لتضم كل الفاعلين الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان من نيابة وقضاء لتحقيق روح القانون.

وأشار لدى مخاطبته اليوم الأحد، الورشة التدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بفندق السلام روتانا، أشار الى اهمية بناء الثقة بين مكونات حقوق الإنسان من اللاعبين والفاعلين، لافتا إلى أن الثقة لا تُبنى إلا بتطبيق مبادئ العدالة من الجميع كل فيما يليه شاكرا كل من شارك في الورشة، متمنياً أن تحقق الورشة أهدافها.

من جانبه أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ علاء سيد كامل شلبي متانة العلاقة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، مشيرا لاستعدادهم لتقديم الدعم والمساهمة في التوعية بحقوق الإنسان. 

وقال رفعت ميرغني عباس رئيس مفوضية حقوق الإنسان الوطنية، إن الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل مستمر يستهدف عددا من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أنه من مهام مفوضية حقوق الإنسان تعزيز الحقوق ونشر الوعي بالحقوق في المجتمع وبناء القدرات، خاصة في وجود عدم الثقة بين الفاعلين والجمهور، داعياً منظمات حقوق الإنسان الدولية لعدم التدخل في الشأن الداخلي، وأن يقتصر دورها في تقديم الدعم للمفوضية الوطنية في مجال بناء القدرات ومساعدتها في تنفيذ مهمتها، مشيرا إلى أن المفوضية تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل على معالجتها وحمايتها مع الأجهزة العدلية، لافتاً إلى أنهم لا يوافقون على وجود خصم على المفوضية الوطنية.

 هذا و قد استمع المشاركون في الورشة لعدد من المحاضرات؛ الأولى حول مفهوم حقوق الإنسان؛ والثانية حول الحق في الصحة.

 

الدعم السريع قوات الدعم السريع السودان حقوق الانسان روح القانون

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